Lidl s’installera au Shopping Cora à La Louvière

Lidl confirme son arrivée au centre commercial Shopping Cora à La Louvière. Le discounter ouvrira l’année prochaine un magasin dans une nouvelle extension du parc commercial, actuellement réaménagé par Mitiska REIM.

Ouverture prévue à l’été 2027

Le réaménagement des sites des anciens hypermarchés Cora bat son plein. Sept supermarchés Delhaize y ont déjà ouvert leurs portes, Dreamland y a également ouvert des magasins, et plusieurs succursales de Jysk, Dreambaby, Kiabi, Extra Shop et Aldi sont en cours de construction.

Lidl confirme désormais également l’ouverture d’un magasin dans l’un des projets, à savoir une extension en cours de construction sur le site de La Louvière. Les travaux débuteront en février 2027, l’ouverture étant prévue pour l’été 2027. Le discounter encourage les anciens employés de Cora à manifester leur intérêt pour ce projet et a déjà pris contact avec la cellule de reconversion de Forem à La Louvière. Le nouveau magasin devrait créer une trentaine de nouveaux emplois.

Lidl est déjà présent à La Louvière depuis 2000, y a mis en service une éolienne et y a ouvert un centre de distribution en 2022.