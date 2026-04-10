Lidl supprime des emplois en France, où sa part de marché est sous pression

En France, Lidl traverse une période difficile : le discounter voit sa part de marché stagner et prévoit de supprimer 550 emplois afin de rationaliser son organisation et de renforcer sa compétitivité.

Chiffres rouges

Lidl envisage de supprimer jusqu’à 550 emplois administratifs en France. Étant donné que le discounter emploie environ 46 000 personnes dans le pays, cela représente au maximum 1,2 % de ses effectifs. De plus, il s’agirait uniquement de départs sur la base du volontariat. Le distributeur entamera le 9 avril des négociations avec les syndicats dans le cadre d’un accord collectif de départ, selon LSA. Parallèlement, l’entreprise souhaite créer une centaine de nouveaux emplois au siège social et une cinquantaine au niveau régional.

La France a été le premier marché étranger du discounter allemand, qui s’y est implanté en 1989. Mais le détaillant y rencontre de grandes difficultés : au cours du dernier exercice comptable 2024/2025, le chiffre d’affaires des quelque 1 600 magasins a baissé de 1 %, soit 159 millions d’euros, pour s’établir à 16,7 milliards d’euros. La perte a été réduite de 72 à 9 millions d’euros. La part de marché aurait récemment baissé à 7,9 %.