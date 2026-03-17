Madaq choisit CCV : un partenariat pour la croissance et l’innovation

(Publireportage) Madaq, la marque de chocolat néerlandaise aux ambitions internationales, souhaite garantir à ses clients un processus de paiement rapide, simple et intuitif. Avec CCV comme partenaire de paiement, l’entreprise peut se concentrer sur l’innovation et la croissance.

Des solutions de paiement fiables, fondement de la croissance

Madaq, la marque de chocolat qui compte 15 boutiques d’expérience aux Pays-Bas, se distingue par un regard neuf sur l’univers du chocolat. La marque a été fondée par Soufiane Mourabit, qui souhaite partager avec d’autres la culture gastronomique dans laquelle il a grandi. Ses créations titillent les papilles avec des saveurs uniques qui laissent une impression durable, transformant ainsi les moments du quotidien en souvenirs précieux. L’utilisation d’ingrédients naturels dans leur forme la plus pure est à l’origine de ces saveurs.

Pour cette scale-up ambitieuse du secteur de la vente au détail, une chose était claire : pour rester à l’épreuve du temps, il fallait un partenaire de paiement capable d’évoluer avec elle. « Nous recherchions un partenaire alliant une technologie solide à la flexibilité, afin de pouvoir étendre nos services sans nous soucier de la fiabilité », explique le PDG Soufiane Mourabit. « CCV s’est avéré être un choix naturel. Leur accent sur l’innovation, la stabilité et le service correspond parfaitement à ce que Madaq souhaite offrir à ses clients. »

Pourquoi la confiance et la fiabilité technique sont cruciales

« Le moment du paiement est souvent le dernier contact avec le client et doit toujours se dérouler sans accroc. Toute panne a un impact direct sur le chiffre d’affaires et la satisfaction client. C’est pourquoi nous choisissons délibérément un partenaire dont la fiabilité, la sécurité et le service sont avérés. C’est chez CCV que nous trouvons cette confiance », déclare Soufiane.

Madaq a opté pour le CCV Nexus Pad A35, un nouveau terminal qui répond parfaitement aux besoins de Madaq en matière de solutions de paiement modernes, rapides et compactes. Soufiane explique : « Le matériel est à l’épreuve du temps et compatible avec tous les moyens de paiement courants. Les clients bénéficient d’un processus de paiement plus rapide, plus simple et plus intuitif, y compris le paiement sans contact via smartphones et montres connectées. Cela réduit les temps d’attente et assure un flux agréable. »

Ambitions européennes et technologie évolutive

Madaq voit plus loin que les Pays-Bas, souligne le PDG. « Nos ambitions européennes ont certainement joué un rôle dans le choix de CCV. Leur présence dans plusieurs pays et leur connaissance des marchés locaux nous donnent l’assurance de pouvoir nous développer ultérieurement sans rencontrer d’obstacles majeurs. Les nouvelles technologies telles que les portefeuilles numériques et les paiements intégrés jouent un rôle important à cet égard. Les consommateurs attendent rapidité et facilité. En collaboration avec CCV, nous veillons à ce que nos solutions soient prêtes pour ces évolutions.»

Les partenariats, clé du succès

« Le marché des paiements évolue à une vitesse fulgurante. En tant que scale-up, on ne peut pas tout construire soi-même. En collaborant avec un spécialiste comme CCV, nous pouvons nous concentrer sur l’innovation et la croissance, tandis que nos clients bénéficient de solutions de paiement fiables, sécurisées et pérennes », ajoute Madaq.

Le CCV Nexus Pad A35 vous intéresse ?

Découvrez-en plus sur le CCV Nexus Pad A35 et voyez comment CCV construit l’avenir des paiements dans le commerce de détail en collaboration avec les détaillants.