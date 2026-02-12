Belgique - FR
Écrit par Stefan Van Rompaey
Magnum voit ses bénéfices baisser après sa séparation de Unilever

Food12 février, 2026
The Magnum Ice Cream Company

Au cours de sa première année après sa séparation de Unilever, The Magnum Ice Cream Company a réalisé une croissance organique de son chiffre d’affaires de 4,2 %. Les coûts liés à la scission ont toutefois pesé lourdement sur les résultats financiers.

Coûts élevés

Au cours de sa première année en tant qu’entreprise indépendante, Magnum a conservé sa position de leader sur le marché mondial en pleine croissance des glaces, avec une croissance en volume de 1,5 %, soit une augmentation de 1,1 % par rapport à l’année précédente. Le chiffre d’affaires est resté stable à 7,9 milliards d’euros, en raison des effets des taux de change. La croissance organique du chiffre d’affaires a toutefois atteint 4,2 %, en partie grâce à des hausses de prix.

