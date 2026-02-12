Magnum voit ses bénéfices baisser après sa séparation de Unilever

Au cours de sa première année après sa séparation de Unilever, The Magnum Ice Cream Company a réalisé une croissance organique de son chiffre d’affaires de 4,2 %. Les coûts liés à la scission ont toutefois pesé lourdement sur les résultats financiers.

Coûts élevés

Au cours de sa première année en tant qu’entreprise indépendante, Magnum a conservé sa position de leader sur le marché mondial en pleine croissance des glaces, avec une croissance en volume de 1,5 %, soit une augmentation de 1,1 % par rapport à l’année précédente. Le chiffre d’affaires est resté stable à 7,9 milliards d’euros, en raison des effets des taux de change. La croissance organique du chiffre d’affaires a toutefois atteint 4,2 %, en partie grâce à des hausses de prix.