Nestlé prépare déjà sa prochaine grande réorganisation

Nestlé prépare une nouvelle révision stratégique en profondeur. Dans le même temps, le groupe est confronté à un scandale alimentaire croissant en Europe, qui met à mal la réputation de la multinationale suisse.

Réorientation stratégique

Le nouveau PDG Philipp Navratil, qui a pris la relève l’année dernière après le départ soudain de son prédécesseur, prépare une réorganisation en profondeur. Selon des informations publiées dans le Financial Times, Nestlé souhaite se concentrer sur quatre catégories clés: le café, l’alimentation pour animaux domestiques, l’alimentation et la santé, ainsi que les produits alimentaires et les snacks.