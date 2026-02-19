Nestlé résiste malgré la crise du lait infantile, mais met ses glaces à la porte

Nestlé a vu ses bénéfices fondre en raison du rappel mondial de lait infantile. Pourtant, le fabricant de Nescafé et Purina se dit satisfait : la croissance du chiffre d’affaires s’accélère, grâce aux marques phares. Or, les glaces n’en font plus partie…

Les volumes se redressent

Malgré une année marquée par des revers, Nestlé résiste bien. C’est en tout cas l’avis du géant suisse des produits de grande consommation : « Je suis encouragé par nos performances en 2025, qui reflètent les mesures ciblées que nous avons prises dans un environnement externe difficile », déclare le PDG Philipp Navratil.