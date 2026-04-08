Nomad Foods, propriétaire d’Iglo, remanie la direction européenne

Le groupe alimentaire spécialisé dans les produits surgelés Nomad Foods nomme deux nouveaux présidents régionaux. L’entreprise, qui détient des marques telles que Findus et Iglo, souhaite ainsi mieux s’adapter aux spécificités locales.

Meilleure adaptation locale

À compter du 13 avril, Jon Fernandez de Barrena prendra ses fonctions de président pour l’Europe du Sud, un poste nouvellement créé. Il sera à la tête d’une vaste région comprenant la France, la Belgique, les Pays-Bas, l’Italie, l’Espagne, le Portugal et les marchés adriatiques. Fernandez de Barrena vient d’Alvinesa Natural Ingredients, où il occupait le poste de PDG depuis juillet 2023.

Par ailleurs, Nomad Foods annonce son intention de nommer un président pour l’Europe centrale dans le courant de l’année. Ce dirigeant sera responsable des activités commerciales en Allemagne, en Autriche, en Suisse et sur les marchés scandinaves, notamment en Suède, en Finlande, au Danemark et en Norvège.

Le PDG Dominic Brisby présente cette réorganisation comme une étape stratégique vers une croissance accrue. Selon lui, ces nouveaux postes doivent permettre une exécution commerciale plus rigoureuse, une plus grande agilité et une meilleure coordination entre les équipes locales et la stratégie du groupe. En mars, Nomad Foods avait déjà nommé Simon Ball au poste de président pour le Royaume-Uni et l’Irlande.

En revanche, le groupe souhaite à l’avenir centraliser davantage le marketing sous la responsabilité d’un directeur marketing. Ce nouveau poste doit permettre de mettre en place une organisation marketing intégrée, axée sur le développement de la marque, la communication et l’innovation. Aucune nomination concrète n’a toutefois encore été annoncée.