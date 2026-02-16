Nouvelle amende pour la centrale d’achat européenne Eurelec

Eurelec, la centrale d’achat européenne d’E.Leclerc, Rewe et Ahold Delhaize, a été sanctionnée d’une amende de plus de 33 millions d’euros en France pour avoir dépassé le délai fixé pour les accords commerciaux.

Exception européenne

Eurelec se voit infliger une amende de 33 537 615 euros pour 70 infractions à l’obligation de conclure un accord commercial avec ses fournisseurs français avant le 1er mars de l’année dernière. C’est ce qu’a annoncé la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) le 16 février sur son site web.