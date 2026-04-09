Nouvelles recommandations alimentaires aux Pays-Bas : moins de viande, plus de légumineuses

Manger 40 % moins de viande, deux fois moins de fromage et deux fois plus de légumineuses : telle est la nouvelle recommandation du Centre néerlandais de nutrition, qui souhaite aider les gens à adopter une alimentation plus saine et plus respectueuse de l’environnement.

Basée sur des données scientifiques récentes

Le Centre néerlandais de nutrition a publié une mise à jour de son « Schijf van Vijf » (le « disque des cinq »), composé de cinq sections contenant des conseils pour les principaux groupes de produits. L’essentiel reste inchangé : il est toujours recommandé de consommer beaucoup de légumes, de fruits, de légumineuses et de produits à base de céréales complètes, et de limiter la consommation de sel, de graisses saturées et de sucre. Les changements concernent principalement les quantités recommandées, notamment en matière de protéines.

Pour les adultes de 18 à 50 ans qui consomment à la fois de la viande et du poisson, cela signifie notamment un rôle accru pour les légumineuses, dont la consommation passe de 120 à 180 grammes par semaine à 250 grammes par semaine. La consommation de viande passe de 500 grammes maximum à 300 grammes par semaine, dont pas plus de 100 grammes de viande rouge. La recommandation pour le fromage passe de 40 grammes à 20 grammes par jour. Il est conseillé d’alterner entre les produits laitiers et les alternatives enrichies aux produits laitiers.

Le nouveau « Schijf van Vijf » s’appuie sur des connaissances scientifiques récentes. « Tous les régimes alimentaires proposés sont aussi sains que possible, ont un faible impact environnemental et respectent les limites de sécurité. Ainsi, nous prenons soin non seulement de nous-mêmes, mais aussi du monde qui nous entoure et des générations futures », explique Petra Verhoef, directrice du Centre nutritionnel.