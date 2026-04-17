Nutella lance sa première nouvelle saveur depuis 60 ans

Après des mois de rumeurs, Ferrero lance enfin la toute première innovation gustative en plus de 60 ans d’histoire de sa célèbre pâte à tartiner. Pour l’instant, Nutella Peanut n’est disponible qu’aux États-Unis.

« Les fans le réclament depuis des années »

« Honnêtement, quand un pot de Nutella devient viral en flottant dans l’espace, on a l’impression que tout est possible. Notre prochaine étape en tant que marque était donc naturellement de lancer notre première innovation gustative en plus de 60 ans », a déclaré Noah Szporn, vice-président senior des pâtes à tartiner chez Ferrero North America, dans le communiqué de presse.

« Nutella Peanut offre la même expérience onctueuse que les fans connaissent et apprécient, désormais associée au goût irrésistible des cacahuètes grillées. Nos fans le réclament depuis des années. Nous les avons écoutés, et le goûter de l’après-midi ne sera plus jamais le même. »

Cette nouvelle variante a été spécialement développée pour le marché américain et est 100 % végétale. Le produit est disponible chez tous les grands distributeurs américains et fait déjà le buzz sur les réseaux sociaux.