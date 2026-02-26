Ocado, spécialiste des courses en ligne, supprime un millier d’emplois

Ocado réduit considérablement ses effectifs afin de réduire ses coûts. L’entreprise britannique spécialisée dans les technologies pour le retail supprime un millier d’emplois dans le cadre d’un plan d’économies de 150 millions de livres sterling.

Remplacés par l’IA

Près de 5 % de l’effectif total d’Ocado va disparaître. L’entreprise souhaite économiser environ 150 millions de livres sterling (environ 175 millions d’euros) sur les coûts technologiques et de soutien d’ici 2026. Le groupe réduit ses dépenses en recherche et développement et mise sur « l’efficacité de l’IA » et « la discipline en matière de coûts » pour réduire ses coûts de manière structurelle. En outre, Ocado fusionne ses divisions Ocado Solutions et Ocado Intelligent Automation en une seule branche intégrée.