Ocado supprime jusqu’à 1 000 emplois

La société britannique de supermarchés en ligne Ocado va procéder à d’importantes réductions d’effectifs. Jusqu’à 1 000 emplois, soit environ 5 % du nombre total de salariés, sont menacés dans le cadre d’une opération de réduction des coûts drastique.

Contretemps stratégiques

Bien que les négociations en soient encore à un stade précoce, il est déjà clair que la plupart des licenciements concerneront le siège social au Royaume-Uni, en particulier dans des départements tels que la technologie, les affaires juridiques, les finances et les ressources humaines. L’annonce officielle devrait être faite plus tard ce mois-ci, rapporte The Sunday Times.

La division automatisation d’Ocado a essuyé plusieurs revers importants l’année dernière. En janvier, la chaîne de supermarchés canadienne Sobeys a fermé un centre de distribution robotisé à Calgary, tandis que le géant américain de la distribution Kroger s’est séparé de trois entrepôts automatisés. Ces revers ont accru la pression sur Ocado pour qu’elle maîtrise ses coûts et rétablisse sa rentabilité.

En décembre 2025, Ocado a annoncé que les accords d’exclusivité avec ses partenaires internationaux, dont Kroger, avaient pris fin sur la plupart des marchés. Cela permet à l’entreprise de proposer sa technologie robotique à un plus large éventail de clients. Parmi ses partenaires actuels figurent notamment Aeon au Japon, Lotte Shopping en Corée du Sud et Coles en Australie.