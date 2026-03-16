[Opinion] Les 15 ans d’Albert Heijn, ou comment la grande distribution belge a été bouleversé

Le 16 mars 2011, il y a exactement 15 ans, Albert Heijn a ouvert son tout premier magasin en Belgique, à Brasschaat. Rétrospectivement, cela a marqué le début d’une nouvelle ère pour le secteur de la grande distribution alimentaire dans le pays.

Un tournant

« Cela peut paraître étrange à dire, mais il y a 15 ans, début janvier, je me trouvais sur le parking du tout premier magasin Albert Heijn en Belgique », raconte Jorg Snoeck, fondateur de RetailDetail. « À ce moment-là, personne ne savait encore exactement où ce premier magasin allait ouvrir. »