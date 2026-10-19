Panzani et Cerealis créent un géant européen des pâtes d’une valeur de 1,8 milliard d’euros

Le fabricant français de pâtes Panzani et son homologue portugais Cerealis mènent des négociations exclusives en vue d’une fusion. L’opération représenterait environ 1,8 milliard d’euros. Les deux entreprises occupent actuellement une position forte sur des marchés différents et sont donc surtout complémentaires sur le plan géographique.

Complémentaires

Ces projets de fusion donnent un nouvel élan à la consolidation du secteur européen des pâtes. L’année dernière, Panzani a réalisé un chiffre d’affaires de 620 millions d’euros, contre 400 millions d’euros pour Cerealis. Ensemble, elles représentent ainsi un chiffre d’affaires annuel de 1,02 milliard d’euros et emploient près de 1 800 personnes. La valeur d’entreprise visée s’élève à environ 1,8 fois leur chiffre d’affaires annuel combiné.