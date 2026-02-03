PepsiCo baisse le prix de ses snacks après des plaintes aux États-Unis

PepsiCo a dépassé les prévisions de chiffre d’affaires au quatrième trimestre, grâce à une forte demande de boissons gazeuses en dehors des États-Unis et à la popularité croissante des boissons sans sucre sur le marché intérieur.

Les marchés internationaux tirent la croissance

Le géant de l’alimentation et des boissons a enregistré un chiffre d’affaires trimestriel de 29,34 milliards de dollars américains (environ 27 milliards d’euros), alors que les analystes tablaient sur 28,97 milliards de dollars américains. La croissance est principalement venue de l’extérieur de l’Amérique du Nord. Le volume des boissons internationales a augmenté de 3 %, tandis que le volume total des boissons dans le monde a augmenté de 1 %. Reuters écrit que la demande de saveurs locales, notamment en Inde et au Brésil, a stimulé les ventes.