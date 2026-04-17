Pernod Ricard perçoit les premiers signes de reprise dans une année de recul

Le groupe Pernod Ricard, spécialisé dans les spiritueux, enregistre une forte baisse de son chiffre d’affaires. Le groupe, qui détient des marques comme Absolut (vodka), Beefeater (gin) et Lillet, qualifie cette année de « période de transition », mais entrevoit une amélioration. Le conflit au Moyen-Orient constitue toutefois un nouveau revers.

Recul aux États-Unis

Au cours du dernier trimestre,Pernod Ricard a vu son chiffre d’affaires net reculer de 14,6 % pour s’établir à 1,945 milliard d’euros, tandis que la croissance organique s’élevait à 0,1 %. Sur les neuf premiers mois de l’exercice fiscal, le chiffre d’affaires net s’est élevé à 7,199 milliards d’euros, soit une baisse de 14,8 % en données publiées et de 4,4 % en croissance organique.