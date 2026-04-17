Belgique - FR
Belgique - FR
thumb
Écrit par Pauline Neerman
Dans cet article
Partager l'article
  • instagram
  • linkedin

Pernod Ricard perçoit les premiers signes de reprise dans une année de recul

icon
Food17 avril, 2026

Le groupe Pernod Ricard, spécialisé dans les spiritueux, enregistre une forte baisse de son chiffre d’affaires. Le groupe, qui détient des marques comme Absolut (vodka), Beefeater (gin) et Lillet, qualifie cette année de « période de transition », mais entrevoit une amélioration. Le conflit au Moyen-Orient constitue toutefois un nouveau revers.

Recul aux États-Unis

Au cours du dernier trimestre,Pernod Ricard a vu son chiffre d’affaires net reculer de 14,6 % pour s’établir à 1,945 milliard d’euros, tandis que la croissance organique s’élevait à 0,1 %. Sur les neuf premiers mois de l’exercice fiscal, le chiffre d’affaires net s’est élevé à 7,199 milliards d’euros, soit une baisse de 14,8 % en données publiées et de 4,4 % en croissance organique.

En savoir plus sur... Food
Voir plus
Les plus lus
Suivre RetailDetail