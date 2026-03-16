Picnic en passe d’atteindre le milliard d’euros de chiffre d’affaires en Allemagne

Cette année, le supermarché en ligne néerlandais Picnic prévoit de réaliser un chiffre d’affaires d’un milliard d’euros en Allemagne, où l’entreprise de commerce électronique est présente depuis cinq ans. Ce mois-ci, le détaillant s’implante à Munich.

Un fort potentiel

Picnic, détenue en partie par le leader du marché Edeka, conquiert l’Allemagne ville par ville, région par région. L’année dernière, le supermarché en ligne s’est implanté à Dresde et à Leipzig, et ce mois-ci, c’est au tour de Munich. L’entreprise compte désormais treize centres de distribution dans le pays. « D’ici la fin de l’année, 3,7 millions de foyers allemands supplémentaires auront rejoint notre plateforme », déclare le cofondateur Michiel Muller au FD. « Ainsi, 40 % des foyers allemands pourront passer commande chez nous. Aux Pays-Bas, ce chiffre est actuellement de 80 %. En Allemagne, nous n’atteindrons pas ce niveau, car c’est un grand pays qui compte davantage de zones rurales. »