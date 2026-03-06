Picnic encore plus solidement entre les mains d’Edeka

Edeka renforce encore davantage son emprise sur le service néerlandais de courses en ligne Picnic. Le groupe allemand de supermarchés détiendrait environ un tiers des actions, après un récent tour d’investissement de 430 millions d’euros.

Investissement stratégique

Au cours du dernier tour de financement, Edeka a augmenté sa participation dans Picnic de 28 % à plus de 32 %, selon des sources citées par Lebensmittel Zeitung. D’autres investisseurs restent également impliqués. Parmi eux figurent les sociétés d’investissement néerlandaises Hoyberg et NPM Capital, ainsi que la fondation Bill-and-Melinda-Gates.