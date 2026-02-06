Pizza Hut pourrait être mis en vente ; 250 établissements américains ferment

Pizza Hut fermera 250 restaurants aux États-Unis au cours du premier semestre de cette année, tandis que sa société mère Yum! Brands envisage une éventuelle vente de la chaîne. L’entreprise s’attaque d’abord aux établissements sous-performants de son réseau.

Révision stratégique

En novembre, Yum! Brands a lancé une évaluation formelle des options pour Pizza Hut. La chaîne était confrontée à des restaurants obsolètes et à une concurrence croissante. Aux États-Unis, le chiffre d’affaires des établissements existants (ouverts depuis au moins un an) a baissé de 5 % l’année dernière. Pizza Hut compte plus de 6 000 établissements dans ce pays.

En dehors des États-Unis, Pizza Hut a obtenu de meilleurs résultats : le chiffre d’affaires international des établissements existants a augmenté de 1 % l’année dernière, avec une croissance en Asie, au Moyen-Orient et en Amérique latine. La Chine est le deuxième marché de Pizza Hut en dehors des États-Unis et représente 19 % du chiffre d’affaires.

Son rival Domino’s, la plus grande chaîne de pizzerias au monde, affiche également de meilleurs résultats. La chaîne n’a pas encore publié ses résultats annuels, mais le chiffre d’affaires américain dans les établissements existants a déjà augmenté de 2,7 % au cours des neuf premiers mois de l’année dernière.