Planet Foods prêt à franchir un cap de croissance grâce à son nouveau hub logistique

Planet Foods, la filiale B2B de la boutique en ligne My American Shop, spécialisée dans l’alimentation ethnique tendance, met en service un nouveau centre logistique à Nivelles.

Conçu pour la croissance

Avec 20 000 emplacements de palettes, Planet Foods dispose, selon ses propres dires, de la capacité nécessaire pour poursuivre sa forte croissance dans les années à venir. Parallèlement, l’entreprise investit dans de nouveaux outils numériques et des solutions basées sur l’intelligence artificielle, afin d’améliorer le traitement des commandes, la fiabilité et la qualité du service.

Ce nouveau siège social marque une étape importante dans l’ambition de Planet Foods de devenir le leader européen de la distribution de produits tendance provenant du monde entier. Cette entreprise en pleine expansion, issue du succès de la boutique en ligne grand public My American Shop, distribue des produits d’Asie, d’Amérique et du Moyen-Orient aux supermarchés et grossistes européens.