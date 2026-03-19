Plus d’offres, des magasins plus modernes, storytelling : le plan de Jesper Højer, CEO de Jumbo

« Jumbo doit redevenir rapide et simple », déclare le PDG Jesper Højer. Le distributeur va miser davantage sur les promotions – y compris pour la viande – et moderniser son réseau de magasins. Le dirigeant parle d’un plan pluriannuel.

Rompre avec le passé

Le nouveau CEO a présenté ses plans pour la première fois cette semaine aux employés et à la presse. Il doit redonner de la fierté à l’entreprise, qui a traversé des années difficiles et perdu des parts de marché. Un projet qui s’étendra sur plusieurs années, dit-il. Avec un comité de direction allégé, Højer veut passer à la vitesse supérieure. L’entreprise doit par exemple se débarrasser de sa culture de réunion. « Le client évolue rapidement. Nous devons le suivre plus vite », peut-on lire dans le journal FD.