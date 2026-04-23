Pourquoi Colruyt lance un vin issu de son propre domaine

Pas de Soucis : voilà le nom du premier vin blanc belge issu du vignoble du Domaine Lez-Envies, propriété du groupe Colruyt, qui arrive aujourd’hui sur le marché. Le distributeur souhaite ainsi démontrer le potentiel de la viticulture belge.

Évolutif et rentable

« Cela ne devrait pas être une surprise. Colruyt mise délibérément sur l’ancrage local », déclare le PDG Stefan Goethaert. « Nous voulons ainsi innover de manière durable. En tant que groupe, nous prenons un risque en travaillant avec des cépages moins courants et en demandant une certification biologique. Nous voulons ainsi démontrer les possibilités de la production viticole belge, prouver qu’elle est évolutive et qu’elle peut être rentable. On ne peut pas simplement laisser cette tâche à d’autres exploitations agricoles ; en tant que Colruyt Group, nous pouvons prendre les devants. »