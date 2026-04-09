Pourquoi Lidl va ouvrir son propre pub

En Irlande du Nord, Lidl a lancé la construction de son tout premier pub. Il y a peu de chances que ce concept de restauration fasse des émules ailleurs : ce projet est une conséquence inattendue de la législation stricte en matière de licences d’alcool en Irlande du Nord.

Plainte rejetée

Les projets de Lidl visant à ouvrir son propre pub ne sont pas nouveaux : il y a déjà six ans, le discounter avait annoncé l’ouverture d’un supermarché avec un café à Dundonald, un village d’Irlande du Nord situé près de Belfast. Le discounter n’avait en effet pas réussi à obtenir une licence pour la vente d’alcool dans son magasin.

Pour obtenir une telle licence, les détaillants d’Irlande du Nord doivent racheter la licence d’un commerçant existant qui vend de l’alcool – et qui cesse son activité. De plus, ils doivent démontrer qu’il n’y a pas suffisamment de commerces titulaires d’une licence d’alcool à l’emplacement en question. Lidl n’a pas obtenu de licence pour vendre de l’alcool dans son supermarché, mais après la fermeture de deux bars dans le quartier, la chaîne de supermarchés a pu remplir les conditions pour ouvrir son propre établissement avec un rayon de vente d’alcool.

Si l’ensemble du processus a pris six ans, c’est parce que des concurrents ont contesté la licence devant la Cour suprême, pour contournement de la loi. Mais cette plainte a été rejetée en janvier 2025 et la construction du projet a bel et bien commencé, rapportent les médias locaux. L’ouverture est prévue pour cet été. Le pub, qui pourra accueillir jusqu’à 60 clients, ne sera pas exploité dans le magasin lui-même, mais dans un bâtiment séparé situé juste à côté.