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Écrit par Stefan Van Rompaey
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Prego! souhaite accélérer sa croissance grâce à la franchise

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Food23 mars, 2026
Prego!

La chaîne belge de traiteurs italiens Prego!, spécialisée dans les plats de pâtes frais, recherche des partenaires franchisés pour poursuivre son expansion en Belgique, au Luxembourg et en France.

Une maturité suffisante

La chaîne de traiteurs, qui a vu le jour en 2023, estime que le moment est venu d’accélérer sa croissance via un modèle de franchise. Selon le détaillant, le concept a désormais atteint une maturité suffisante pour être déployé à plus grande échelle. Depuis des mois, un travail en coulisses est mené pour formaliser les processus, structurer les bonnes pratiques et affiner les fondements du concept.

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