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Écrit par Pauline Neerman
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Six magasins Biocap repris par la chaîne française La Vie Claire

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Food26 mars, 2026

La chaîne bio française La Vie Claire rachète six magasins belges, qui faisaient auparavant partie du réseau Biocap. La Belgique devient un tremplin pour la poursuite de son expansion à l’étranger.

Des racines locales, une ambition internationale

La Vie Claire se tourne vers le marché belge, puisque l’alimentation bio y connaît un regain d’intérêt. En 2024, le pays a enregistré une hausse de 8,6 % des dépenses bio, soit 1,285 milliard d’euros – la Wallonie arrivant en tête (+10,5 %), selon LSA. En France, le segment bio a progressé de 6,5 % en 2025.

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