Spar reste entre les mains de Casino en France jusqu’en 2039

Le géant français de la distribution Casino a prolongé son partenariat avec Spar International pour une durée de quatorze ans. Jusqu’en 2039, le groupe restera le master franchisé exclusif de la marque Spar en France.

« Une sécurité cruciale »

Casino et Spar collaborent depuis près de trente ans en France, où Spar compte actuellement plus de 700 magasins, principalement détenus par des franchisés. La formule est surtout présente au niveau local, avec un accent particulier sur les zones saisonnières telles que les stations de ski, les régions côtières et la Corse. Le nouvel accord est exceptionnellement long, car auparavant, le contrat était renouvelé tous les dix ans, rapporte Linéaires.

Selon Philippe Palazzi, PDG de Casino, cette prolongation offre « une sécurité stratégique essentielle pour accélérer la rénovation du réseau Spar ». Ce processus de rénovation est déjà bien engagé : l’année dernière, Casino a lancé le nouveau concept de magasin Origines, qui met l’accent sur l’authenticité et les produits locaux.

La prolongation du contrat intervient à un moment crucial pour Casino. Le groupe, qui a connu des difficultés financières ces dernières années, voit en Spar un pilier stable de son portefeuille. Mais pour Spar International, dirigé par le PDG Tobias Wasmuht, cet accord est également une étape importante : « Spar est présent en France depuis 70 ans, et Casino a joué un rôle clé à cet égard au cours des dernières décennies. »