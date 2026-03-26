Suntory renforce son partenariat avec Keurig Dr Pepper en Europa

Suntory, dont le siège social se trouve à Hoeilaart, en Belgique, va désormais produire et distribuer les marques Dr Pepper et Canada Dry en Europe pour le compte du géant des boissons Keurig Dr Pepper. Auparavant, Suntory distribuait déjà les produits Schweppes pour le groupe américain.

Expansion européenne

Keurig Dr Pepper (KDP) et Suntory Beverage & Food Europe (SBFE) intensifient leur collaboration en Europe, dans le but d’accélérer la croissance de marques telles que Dr Pepper et Canada Dry. La collaboration couvre désormais 15 pays et se concentre résolument sur les marchés établis comme sur les nouveaux marchés. Parmi les pays clés existants figurent le Benelux, la France et la Pologne.

Cette extension marque une nouvelle étape dans un partenariat qui dure depuis plus de vingt ans. KDP apporte un portefeuille de marques internationales, tandis que SBFE se concentre sur la distribution locale, l’accès au marché et la capacité opérationnelle. Le nouvel accord, qui entrera en vigueur en janvier 2026, devrait permettre de gagner en envergure et d’élargir la distribution. Les entreprises investissent conjointement dans le marketing, l’innovation et l’accès à de nouveaux canaux de vente.

Selon Tim Cofer, PDG de KDP, cette extension constitue une accélération stratégique : « En approfondissant notre collaboration, nous créons une plateforme solide pour développer davantage des marques distinctives telles que Dr Pepper et Canada Dry dans toute l’Europe. » Pierre Decroix, PDG de Suntory, ajoute : « Cette collaboration élargie représente une avancée importante pour nos ambitions européennes. »