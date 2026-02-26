Tesco supprime 180 emplois à son siège social

Tesco supprime 180 postes à son siège social afin de s’adapter à l’évolution des habitudes d’achat. Dans le même temps, le groupe de supermarchés crée 250 nouveaux postes au sein des équipes existantes.

« Des besoins en mutation »

« En anticipant les besoins changeants des clients, nous devons nous assurer que nous disposons toujours de la structure et des capacités adéquates », cite la BBC Ken Murphy, PDG de Tesco. « Pour y parvenir dans un marché très concurrentiel, nous devons être efficaces et flexibles dans la manière dont nous gérons notre entreprise. »