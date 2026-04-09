Tesco teste un nouvel assistant IA

Environ 280 000 employés de la chaîne de supermarchés britannique Tesco vont bénéficier d’un accès anticipé à un nouvel assistant IA qui aide les clients à planifier leurs repas et à composer leurs paniers de courses.

Une source d’inspiration

Tesco prévoit d’ajouter un nouvel assistant IA à son application. Au cours des prochaines semaines, environ 280 000 employés seront invités à tester cet assistant dans la pratique. Ils auront l’occasion de donner leur avis, qui jouera un rôle important dans le perfectionnement de l’outil, avant son lancement définitif pour tous les clients plus tard dans l’année.

Dans un premier temps, l’assistant IA aidera les clients à planifier leurs repas en leur proposant des idées de recettes personnalisées, tout en tenant compte de leurs différentes préférences alimentaires. Une fois qu’un client aura trouvé une recette correspondant au type de repas qu’il avait en tête, l’assistant IA pourra l’aider à composer son panier d’achats directement dans l’application.

L’assistant aidera également les clients à utiliser les restes présents dans leur réfrigérateur ou leur garde-manger, ce qui leur permettra d’économiser du temps et de l’argent, de réduire le gaspillage alimentaire et de rendre la planification des repas beaucoup moins stressante.

Personnaliser l’expérience d’achat

« À long terme, cet assistant a le potentiel de transformer la façon dont les gens font leurs achats chez nous – en exploitant la puissance de l’IA pour personnaliser l’expérience d’achat de nos clients de manière à leur faire gagner du temps et de l’argent », explique Ken Murphy, PDG de Tesco.

En coulisses, l’IA soutient les activités de Tesco depuis des années, notamment pour personnaliser les offres Clubcard et améliorer les processus opérationnels. Le distributeur a doublé la taille de son équipe technologique au cours des cinq dernières années et a conclu un partenariat stratégique de trois ans avec la start-up européenne d’IA Mistral afin de développer de nouvelles capacités d’IA.