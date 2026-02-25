« The Healthy FruitBit » : Delhaize sponsorise la Coupe du monde de hockey

Delhaize mise sur le hockey : la chaîne de supermarchés devient non seulement le sponsor officiel de la Coupe du monde de hockey à Wavre cet été, mais étend également sa collaboration avec Hockey Belgium.
La Coupe du monde comme tremplin
Delhaize est partenaire de Hockey Belgium depuis des années, mais deviendra également sponsor officiel de la Coupe du monde de hockey à Wavre cet été. La chaîne annonce cette nouvelle avec une action créative : « The Healthy FruitBit ». Inspirés des quartiers d’orange que les joueurs mangent traditionnellement pendant la pause, les protège-dents – appelés « bits » – sont transformés en symbole de collations saines. Ces FruitBits seront distribués pendant la Coupe du monde à Wavre et dans les clubs locaux, dans le but d’encourager les jeunes à choisir des fruits et des légumes de manière ludique.
« Delhaize croit au pouvoir du sport, à l’esprit d’équipe et aux moments partagés, tant à table que sur le terrain. Notre lion Delhaize est un symbole émotionnel et puissant au sein de ce partenariat. Nous sommes fiers qu’il figure sur les maillots de nos équipes nationales et espérons qu’il portera chance à nos Red Lions et Panthers pendant la Coupe du Monde de cet été. Grâce à cette collaboration, nous souhaitons renforcer nos liens avec la communauté du hockey et contribuer à une société plus saine et plus active », déclare Alexandros Boussis, PDG de Delhaize.
Le détaillant souligne que le hockey belge connaît une forte croissance ces dernières années. Les chiffres montrent qu’au moins un magasin Delhaize est présent dans le code postal de 110 clubs de hockey, tandis que 23 entrepreneurs Delhaize indépendants soutiennent déjà leur club local par le biais du sponsoring. Delhaize souhaite désormais approfondir encore davantage ce rôle local en encourageant activement ses entrepreneurs à renforcer leur engagement auprès des clubs de hockey locaux.