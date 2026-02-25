« The Healthy FruitBit » : Delhaize sponsorise la Coupe du monde de hockey

Delhaize mise sur le hockey : la chaîne de supermarchés devient non seulement le sponsor officiel de la Coupe du monde de hockey à Wavre cet été, mais étend également sa collaboration avec Hockey Belgium.

La Coupe du monde comme tremplin

Delhaize est partenaire de Hockey Belgium depuis des années, mais deviendra également sponsor officiel de la Coupe du monde de hockey à Wavre cet été. La chaîne annonce cette nouvelle avec une action créative : « The Healthy FruitBit ». Inspirés des quartiers d’orange que les joueurs mangent traditionnellement pendant la pause, les protège-dents – appelés « bits » – sont transformés en symbole de collations saines. Ces FruitBits seront distribués pendant la Coupe du monde à Wavre et dans les clubs locaux, dans le but d’encourager les jeunes à choisir des fruits et des légumes de manière ludique.