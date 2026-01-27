« Tous les magasins Amazon Fresh et Amazon Go vont fermer »

Amazon a annoncé mardi la fermeture de tous ses magasins physiques Amazon Fresh et Amazon Go. Le détaillant souhaite se concentrer sur son concept de supermarché physique Whole Foods Market et sur ses services de livraison rapide.

Une nouvelle approche de la commodité

Amazon souhaite faire des choix plus judicieux en matière d’investissements dans les réseaux de magasins physiques. C’est pourquoi le détaillant a pris la décision radicale de fermer tous ses magasins Amazon Fresh et Amazon Go. Un grand nombre de ces magasins seront transformés en magasins Whole Foods Market, la marque sur laquelle Amazon souhaite se concentrer dans les années à venir.