Turbulences sur le marché alimentaire allemand : Edeka perd du terrain tandis que Rewe accélère

La lutte pour les parts de marché dans le secteur allemand de la distribution alimentaire s’intensifie. Le leader du marché Edeka connaît une croissance moins forte que le marché et voit sa part de marché légèrement reculer, malgré des investissements récents. Son concurrent Rewe profite d’un rythme de croissance plus élevé et d’une présence numérique plus forte.

Une avance freinante ?

Selon les analystes de marché de Yougov, sur la base des chiffres consultés par le magazine spécialisé Lebensmittel Zeitung, Edeka a perdu 0,1 point de pourcentage de part de marché l’année dernière, pour atteindre 14 %. Le chiffre d’affaires du groupe de supermarchés a augmenté de 2,1 %, tandis que le marché alimentaire total, y compris les magasins spécialisés, a progressé de 2,8 %.

Rewe a fait nettement mieux. La chaîne a réalisé une croissance de son chiffre d’affaires de 3,4 % et a légèrement renforcé sa position. Sa part de marché est restée stable à 12,1 %, mais cette évolution souligne que Rewe regagne du terrain sur son principal concurrent.

Course à la technologie

Edeka a pourtant récemment pris des décisions stratégiques importantes, telles que le lancement de l’application Payback et de nouvelles marques propres. Cette application gagne en popularité : Edeka a dépassé son objectif de 6 millions d’utilisateurs actifs à la fin de 2025. En 2023, ce chiffre était encore inférieur de moitié. Par rapport à Rewe, Edeka reste néanmoins à la traîne sur le plan numérique : l’application de fidélité de Rewe compte déjà plus de 11 millions d’utilisateurs.

C’est également Rewe qui a été le premier à installer un robot IA dans un supermarché à Düsseldorf. Le cuisinier IA prépare des repas frais sur place ; un projet qui devrait révolutionner le commerce alimentaire, selon les fondateurs. Quelques mois plus tard, Edeka expérimente également un robot capable de cuisiner.