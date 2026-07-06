Uber Eats met un frein à son expansion en Europe en raison de la bataille pour Delivery Hero

Uber Eats met son expansion européenne en pause, bien que la société continue de lorgner sur le rachat de l’allemand Delivery Hero. Est-ce que le service américain de livraison de repas fait profil bas afin de ne pas provoquer l’autorité européenne de la concurrence ?

Finalement, pas sept nouveaux pays

Uber Eats annule la majeure partie de ses projets d’expansion annoncés en Europe. En février, le service de livraison de repas avait encore annoncé en grande pompe son intention de se lancer cette année sur sept nouveaux marchés : l’Autriche, le Danemark, la Finlande, la Norvège, la République tchèque, la Grèce et la Roumanie. Cette initiative devait générer 1 milliard de dollars de chiffre d’affaires brut supplémentaire en trois ans.