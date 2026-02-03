Un Belge va diriger AB InBev France

Stefaan Deroost, directeur retail chez AB InBev en Belgique, déménage dès maintenant en France, où il prendra le poste de directeur général. Pieter Laurens le remplace comme directeur retail pour la Belgique.

De solides performances sur le marché

Stefaan Deroost travaille chez AB InBev depuis plus de onze ans et a joué un rôle clé dans le développement de la stratégie commerciale en Belgique, en France et au Luxembourg. Il a déjà occupé le poste de directeur commercial en France entre 2021 et 2023 et a été responsable des activités de vente au détail en Belgique au cours des deux dernières années, où il a réalisé de solides performances sur le marché et renforcé la collaboration avec les supermarchés, selon le communiqué de presse. En France, il succède à son compatriote Pieter Anciaux.

En Belgique, Pieter Laurens succédera à Stefaan Deroost au poste de directeur de la vente au détail à partir du 1er février. Laurens a débuté sa carrière chez AB InBev en 2015 en tant que stagiaire en gestion commerciale et a depuis acquis une vaste expérience au sein de l’organisation belge, occupant notamment des fonctions dans le domaine du marketing commercial et des ventes.