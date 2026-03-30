Un camion transportant 12 tonnes de barres KitKat a disparu sans laisser de traces

Nestlé confirme qu’un camion transportant 413 793 barres KitKat, qui faisait route entre l’usine en Italie et la Pologne, n’est jamais arrivé à destination. On ignore toujours où exactement le chargement a été volé.

Une tendance criminelle en hausse

Il s’agit d’un chargement de 12 tonnes de produits KitKat. Le camion et son contenu sont toujours introuvables. Nestlé a toutefois indiqué que les barres sont identifiables grâce à un code de lot unique. Quiconque scanne ce code recevra alors des instructions pour contacter KitKat. L’entreprise souligne également qu’il n’y a aucune inquiétude concernant la sécurité des consommateurs et qu’il n’y a pas de problèmes d’approvisionnement.

« Bien que nous apprécions le goût exceptionnel des criminels, il n’en reste pas moins que le vol de marchandises est un problème de plus en plus grave pour les entreprises de toutes tailles », déclare Nestlé, qui affirme rendre cette information publique afin de sensibiliser le public à une tendance criminelle croissante.

Selon divers observateurs, le vol de camions est en effet en hausse dans le monde entier, et les denrées alimentaires et les boissons constituent des cibles de choix. Ces marchandises sont en effet faciles à revendre et difficiles à tracer – d’autant plus qu’elles finissent par être consommées et disparaissent donc littéralement.