Départ du PDG de Barry Callebaut suite à un conflit majeur autour du cacao

Le départ soudain du PDG de Barry Callebaut, Peter Feld, fait suite à un conflit stratégique concernant l’avenir de la division cacao. Le conseil d’administration du plus grand producteur mondial de chocolat s’est opposé à la proposition de Feld de scinder la branche cacao.

Proposition inacceptable

Feld s’est heurté aux membres du conseil d’administration, dont le président Patrick De Maeseneire, au sujet du projet de séparer les activités cacao, moins rentables, du reste du groupe. C’est ce qu’ont déclaré deux sources à Reuters. « Le PDG était ouvert à une scission de la division cacao et à une éventuelle vente, mais pour certains membres du conseil d’administration, sous la houlette du président, cela était hors de question », a déclaré une source.