Un producteur de cannabis rachète le brasseur britannique BrewDog, en faillite

BrewDog passe aux mains du producteur américain de boissons et de produits à base de cannabis Tilray Brands. Le producteur britannique de bière artisanale, qui possède ses propres cafés, a déposé le bilan, après quoi Tilray a repris (une partie) de ses activités.

Près de 500 licenciements

Une partie de BrewDog continuera toutefois d’exister pour 33 millions de livres sterling : Tilray rachète les droits de la marque, les activités brassicoles britanniques et onze pubs rentables au Royaume-Uni et en Irlande. Des négociations distinctes sont encore en cours aux États-Unis et en Australie. Un accord devrait être conclu dans environ un mois.