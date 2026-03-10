Une année douce pour Lindt & Sprüngli : les bénéfices augmentent malgré les prix élevés du cacao

Le géant suisse du chocolat Lindt & Sprüngli a réalisé en 2025 une croissance de ses bénéfices d’environ 10 %, largement supérieure aux attentes du marché. La forte hausse des prix du cacao ces dernières années a été répercutée avec succès sur les consommateurs.

Près de 20 % plus cher

Avec un bénéfice d’exploitation (EBIT) de 971 millions de francs suisses, soit environ 1,25 milliard d’euros, Lindt a dépassé les prévisions moyennes des analystes. Le chiffre d’affaires a augmenté de 12,4 % en termes organiques, en partie grâce à une augmentation moyenne des prix de 19 %. Grâce à la forte position de la marque de chocolat dans le segment haut de gamme, les consommateurs semblent prêts à payer des prix plus élevés, même en période d’incertitude économique.