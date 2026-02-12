Unilever augmente ses bénéfices sans Magnum

Au cours de sa première année sous la direction du PDG Fernando Fernandez, Unilever a réalisé un bénéfice net plus élevé grâce à une réorganisation accélérée et à des cessions stratégiques. Néanmoins, le géant des produits de grande consommation tempère ses prévisions pour 2026.

L’alimentation reste le maillon faible

En 2025, le bénéfice net d’Unilever a augmenté de près de 3 % pour atteindre 6,2 milliards d’euros, malgré une baisse du chiffre d’affaires de 4 % à 50,5 milliards d’euros. Cette baisse est principalement due à des taux de change défavorables, notamment la faiblesse du dollar et des devises des marchés émergents tels que l’Inde. Corrigé de ces effets et des cessions, le chiffre d’affaires sous-jacent a augmenté de 3,5 %, grâce à des hausses de prix et à une croissance des volumes.