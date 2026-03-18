Unilever envisage de scinder sa division alimentaire

Après les glaces, les autres marques alimentaires d’Unilever vont-elles elles aussi être vendues ? Il y a de fortes chances : la multinationale étudie actuellement différentes pistes pour rationaliser son portefeuille. Cette réflexion n’en est toutefois qu’à ses débuts.

Plusieurs options sont à l’étude

Selon l’agence de presse Bloomberg, Unilever étudierait bel et bien une éventuelle scission de sa branche alimentaire. Le fabricant de marques telles que Knorr et Hellmann’s serait en pourparlers avec des conseillers au sujet des options possibles. Le groupe pourrait par exemple céder toutes ses marques alimentaires, ou bien conserver certaines marques phares. Une vente pourrait rapporter des dizaines de milliards de dollars à Unilever, estiment les analystes. Aucune décision n’est attendue avant 2027.

Cette information n’a rien de surprenant : des rumeurs en ce sens circulent depuis des années et ont été ravivées par la récente scission de la division glaces, qui a fait l’objet d’une cotation boursière distincte sous le nom de The Magnum Ice Cream Company. Par ailleurs, Unilever s’est déjà séparé ces dernières années de plusieurs activités non stratégiques dans le secteur alimentaire, notamment la division thé, les margarines et des marques telles que Le Boucher Végétarien, Conimex et Unox. Sous la direction du CEO Fernando Fernandez, Unilever poursuit la transformation d’un groupe vendant des produits alimentaires en un groupe axé sur la beauté, les soins personnels et le bien-être. Le potentiel de croissance est tout simplement plus faible dans le secteur alimentaire.