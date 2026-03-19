Unilever et Kraft Heinz ont discuté d’une fusion de leurs marques alimentaires

Ces derniers mois, Unilever et Kraft Heinz ont mené des discussions concernant une éventuelle fusion de leurs activités alimentaires. Les négociations entre ces deux concurrents du secteur des FMCG ont échoué lorsque Kraft Heinz a abandonné ses projets de scission ; Unilever poursuit désormais ses efforts de son côté.

Heinz et Hellmann’s, presque frères

Un nouveau géant de l’alimentation était sur le point de voir le jour : selon le Financial Times, les deux groupes discutaient d’une fusion entre la division alimentaire d’Unilever et la branche sauces de Kraft Heinz. Un accord aurait non seulement donné naissance à une nouvelle multinationale valant des dizaines de milliards de dollars, mais des marques rivales telles que le ketchup Heinz et la mayonnaise Hellmann’s auraient désormais été réunies sous un même toit.