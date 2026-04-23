Vandemoortele ne parvient pas à dissiper les inquiétudes britanniques concernant Délifrance

L’autorité britannique de la concurrence ouvre une enquête approfondie sur le rachat de Délifrance par Vandemoortele. Pour apaiser les craintes de l’autorité de la concurrence, le groupe belge s’était engagé à céder deux usines de Délifrance, mais aucun acheteur ne s’est présenté à temps.

Premier acteur au Royaume-Uni

La CMA a déclaré que la vente des deux sites aurait pu résoudre les problèmes de concurrence, mais « le délai pour résoudre ces problèmes est désormais écoulé, et Vandemoortele n’a pas formellement soumis de candidat acheteur à l’approbation de la CMA ». Il s’agit d’installations de congélation de pâte à Avignon (sud de la France) et à Béthune (nord de la France).