Voici les lauréats du Tavola d’Or 2026

Des desserts à base de lait de bufflonne, une vinaigrette au sésame, une liqueur artisanale et une nouvelle génération de boissons fonctionnelles sont les lauréats du concours Tavola d’Or, qui met l’accent sur le goût, l’expérience et l’innovation.

Focus sur le produit

Tous les deux ans, le jury professionnel du concours gastronomique Tavola d’Or recherche des produits innovants qui se distinguent par leur goût, leur savoir-faire et leur expérience. Le marché des aliments et boissons haut de gamme évoluant rapidement, le concours a été remanié en 2026 avec une nouvelle classification des catégories, l’accent étant désormais mis sur la valeur intrinsèque du produit plutôt que sur le point de vente. Pourquoi ce produit mérite-t-il une place dans l’assiette ? Qu’est-ce qui le rend spécial ? Quel est son impact sur le consommateur ?

Les frontières entre les points de vente et de consommation s’estompent, les moments de consommation changent et l’innovation se manifeste dans le raffinement et les applications intelligentes. Le Tavola d’Or se base donc sur la force intrinsèque du produit lui-même dans quatre nouvelles catégories.

Les lauréats

Dans la catégorie Taste & Craftsmanship (goût et savoir-faire) – pour l’excellence du goût et du savoir-faire –, le premier prix a été décerné à une gamme de yaourts et de desserts à base de lait de bufflonne du producteur San Salvatore, commercialisés par Guy Troch Import. Le lait de bufflonne contient plus de protéines, de vitamines et de minéraux que le lait de vache traditionnel, il est plus faible en lactose et en cholestérol, et est donc souvent mieux toléré. Le résultat : une texture crémeuse prononcée et un goût profond et doux qui séduit immédiatement.

Dans la catégorie Convenience – pour la qualité combinée à la facilité d’utilisation – le prix a été décerné à la vinaigrette Roasted Sesame du producteur bruxellois Didden. Une vinaigrette prête à l’emploi à base d’huile de sésame grillé, avec des notes de piment, de gingembre et de yuzu. Développée pour donner rapidement plus de profondeur à divers plats.

Le Mocaccino de Le Tendenze, à Wichelen, a été le lauréat dans la catégorie Premium & Pleasure – pour les produits qui rendent un moment culinaire spécial. Une liqueur artisanale à base d’oranges siciliennes biologiques avec des notes de café, de chocolat et d’amande. Une interprétation contemporaine du moment digestif.

Dans la catégorie Health & Balance – pour une consommation consciente, attentive à la composition et au bien-être – c’est Basil & Lemon / Peach & Ginger de Gutlings, à Bellegem, qui a remporté le prix : des boissons fonctionnelles alliant fermentation et science. La boisson contient des cultures vivantes qui, grâce à un revêtement protéique intelligent innovant, restent protégées jusqu’au fond de l’intestin. La boisson conserve ainsi les avantages de la fermentation sans nécessiter de réfrigération pendant le stockage ou la distribution.

Vous pouvez découvrir les lauréats et les finalistes nominés à Tavola, le salon professionnel bisannuel dédié aux aliments et boissons haut de gamme, qui se tiendra cette année du 15 au 17 mars à Kortrijk Xpo. Plus de 450 exposants venus de quinze pays y présenteront leur offre dans cinq halls d’exposition. Le salon attend environ 16 000 visiteurs.