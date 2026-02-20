Walmart progresse, mais perd sa position de leader au profit d’Amazon

L’année dernière, Walmart a enregistré une croissance de 4,7 % pour atteindre un chiffre d’affaires de 716,9 milliards de dollars. Un résultat honorable, mais qui n’empêche pas le géant de l’hypermarché de céder pour la première fois son titre de plus grand détaillant mondial à Amazon. À l’instar de son rival, Walmart se positionne de plus en plus clairement comme une entreprise technologique.

Une avance officiellement perdue

Au quatrième trimestre de son exercice 2026, Walmart a réalisé un chiffre d’affaires de 190,7 milliards de dollars (176,5 milliards d’euros), soit une augmentation de 5,6 % sur base annuelle. Le résultat opérationnel a augmenté de 10,8 % pour atteindre 8,7 milliards de dollars (8,1 milliards d’euros), mais le bénéfice net a baissé de 19,4 %, notamment en raison de la réévaluation des investissements.