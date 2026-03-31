Wasbar lance un modèle de franchise en Belgique et aux Pays-Bas

Le concept belge de restauration Wasbar souhaite accélérer son expansion en Belgique et aux Pays-Bas grâce à des entrepreneurs indépendants. La première franchise ouvrira ses portes à Anvers. Le propriétaire, Top Brands, recherche des candidats entrepreneurs.

Un concept accessible et rentable

Wasbar souhaite accélérer sa croissance en Belgique et aux Pays-Bas via la franchise. Les entrepreneurs ambitieux ont la possibilité de gérer leur propre établissement de manière indépendante. Les premiers à saisir cette opportunité sont Florjan Bex (25 ans) et Jonathan Habex (25 ans), deux jeunes entrepreneurs qui dirigeront à partir d’avril le Wasbar existant situé sur le Melkmarkt à Anvers. Tous deux ont déjà acquis de l’expérience au sein de la chaîne et connaissent donc le concept de l’intérieur.