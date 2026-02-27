What’s Cooking prépare sa sortie de la bourse

Les familles derrière What’s Cooking veulent reprendre le contrôle de leur cuisine : elles mettent 88 millions d’euros sur la table pour retirer de la bourse le fabricant belge de plats préparés, tels que les lasagnes de Come a Casa.

Nouvelle orientation

Avec une offre de 148 euros par action, les familles propriétaires Coopman et Van der Pluym visent les 31,95 % des actions qu’elles ne détiennent pas encore. Les principaux actionnaires non de référence se sont déjà ralliés à l’offre. Il s’agit notamment de Wallonie Entreprendre, d’Alychlo de l’investisseur Marc Coucke et de l’ancien PDG Dirk Goeminne et de son épouse. « Ensemble, ils représentent environ 7 % des actions », cite De Tijd PDG Piet Sanders.

Cette sortie de la bourse fait suite à plusieurs années mouvementées. What’s Cooking, qui s’appelait Ter Beke jusqu’en 2022, a tenté en 2021 d’accroître son activité dans le secteur de la charcuterie en rachetant Imperial Meat Products, mais l’autorité belge de la concurrence a bloqué la transaction. Le groupe a alors changé de cap : en 2023, il a vendu ses activités de charcuterie pour 100 millions d’euros au fonds d’investissement allemand Aurelius.

Depuis lors, l’entreprise se concentre entièrement sur les plats préparés. Elle l’a fait notamment en se développant dans le secteur végétal et en rachetant son homologue français Sveltic. Le PDG Sanders voit également un potentiel de croissance future en dehors de l’Europe. L’entreprise de Flandre orientale est cotée en bourse depuis 1986, mais espère gagner en flexibilité en passant sous contrôle privé, à l’instar de Greenyard auparavant.