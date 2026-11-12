Action continue sur sa lancée : +14 % de chiffre d’affaires et 3 millions de clients supplémentaires par semaine

Au cours des neuf premiers mois de 2026, Action a vu son chiffre d’affaires progresser de 14 % pour atteindre 12,8 milliards d’euros, principalement grâce à l’arrivée de nouveaux clients. Parallèlement, l’enseigne continue de baisser ses prix et ouvre de nouveaux magasins à un rythme soutenu.

La boutique en ligne prend de l’ampleur

Action attire désormais en moyenne 23,2 millions de clients par semaine, contre 20,6 millions un an plus tôt. Cela représente pas moins de 2,6 millions de visites hebdomadaires supplémentaires, soit une hausse de 13 %. Cette croissance reste toutefois une question d’échelle et de volume : alors que le chiffre d’affaires total progresse de 14 %, la croissance du chiffre d’affaires à périmètre constant, à 3,4 %, reste nettement plus modeste.