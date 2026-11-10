M&S met davantage l’accent sur l’alimentation et la numérisation

Marks & Spencer souhaite que les ventes en ligne représentent près de la moitié du chiffre d’affaires dans les secteurs de la mode, de la maison et de la beauté, en complément d’un réseau de 180 magasins « très productifs ». Cette ambition est au cœur du Capital Markets Day du détaillant britannique, au cours duquel sera présentée la prochaine phase du programme de transformation « Reinvesting for Growth ».

Doublement des ventes alimentaires

Pour la division mode, décoration et beauté, M&S vise une marge opérationnelle supérieure à 10 %, tant en magasin qu’en ligne, tout en continuant à accroître sa part de marché. Au premier semestre, 35 % du chiffre d’affaires de cette division provenait des ventes en ligne, contre 33 % en 2024/25.