Bol se développe principalement grâce à ses partenaires commerciaux, mais leur nombre diminue

Les partenaires commerciaux externes jouent un rôle de plus en plus important dans la croissance de Bol, alors que les ventes en ligne de l’entreprise ne progressent pratiquement plus. Fait marquant : la plateforme de commerce électronique réalise cette croissance avec 17 % de partenaires en moins qu’il y a trois ans. Dans le même temps, la croissance totale de Bol a presque diminué de moitié.

Les partenaires tirent la marche en avant

Les activités de place de marché constituent de plus en plus clairement le moteur de la croissance de Bol. Selon Ecommerce News, qui a analysé les résultats trimestriels de la société mère Ahold Delhaize, les ventes en ligne des partenaires externes ont augmenté de 7,9 % au troisième trimestre, pour atteindre 787 millions d’euros. Le reste du chiffre d’affaires en ligne, qui comprend les ventes propres de Bol ainsi que les activités en ligne d’Etos et de Gall & Gall, n’a progressé que de 0,7 %, pour atteindre 773 millions d’euros.