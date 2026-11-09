Une forte augmentation du nombre de clients dans une Oxford Street piétonne

Les dépenses dans les magasins d’Oxford Street ont considérablement augmenté depuis que cette artère commerçante est devenue piétonne. Ailleurs dans le West End londonien également, le nombre de transactions est en hausse, les clients étant désormais attirés par la nouvelle zone piétonne.

Une bonne nouvelle

Au cours de la première semaine qui a suivi le réaménagement de la célèbre Oxford Street à Londres, dont un tronçon d’un kilomètre est désormais piéton, de nombreux clients ont trouvé le chemin de la nouvelle zone piétonne. Selon le Financial Times, les transactions effectuées avec des cartes de débit et de crédit Barclays dans l’ensemble du West End ont augmenté de 13 % entre le 26 et le 31 octobre par rapport à la même période l’année dernière.

D’après les données de la société de paiement Adyen, la valeur des transactions dans 40 magasins d’Oxford Street a augmenté de 28 % par rapport à l’année dernière au cours de la première semaine suivant la mise en place de la zone piétonne, tandis que le nombre d’achats a progressé de 19 %. Dans la rue voisine, Regent Street, le nombre de transactions n’a augmenté que de 1 % au cours de la même période. John Lewis et Marks & Spencer ont tous deux fait état de ventes très soutenues dans leurs magasins d’Oxford Street.

Ces chiffres constituent un coup de pouce pour les commerçants concernés à l’approche des ventes cruciales de Noël. Les projets de réaménagement du maire de Londres, Sadiq Khan, qui prévoient notamment la plantation d’arbres et le réaménagement de places l’année prochaine, se sont heurtés à la résistance des riverains et des sociétés de transport, qui s’inquiètent de l’accessibilité et de l’impact sur les rues environnantes.